Тимошенко уже смирилась с Черновецким - мэром Киева?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что результаты местных референдумов не позволят отправить в отставку мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«В соответствии с действующим законодательством, которое, на мой взгляд, не соответствует абсолютно никакому здравому смыслу, разрешение на проведение референдума о выражении доверия какому-либо мэру должен утвердить сам мэр. Я не вижу, как можно в рамках этого законодательства что-либо провести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что в свое время БЮТ приложил немало усилий для того, чтобы отправить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в отставку, организовать референдум по выражению недоверия Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. «У города Киева была возможность переизбрать мэра, но киевляне не воспользовались этой возможностью. Теперь, я считаю, что будут очередные выборы мэра, на которых киевляне и Киев смогут определиться с новым мэром», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, в частности, 17 мая в Шевченковском районе столицы пройдет местный референдум о недоверии нынешнему столичному председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.