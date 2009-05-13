Тимошенко решила, что ПР борется не за увольнение Луценко, а с ней

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Партия регионов блокирует трибуну Верховной Рады Украины из-за нежелания рассматривать антикризисную программу правительства и ограничивать игорный бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

По словам премьера, правительство Украины «в любой момент» готово доложить Верховной Раде откорректированную с учетом замечаний оппозиции антикризисную программу, однако не может этого сделать из-за того, что Партия регионов блокирует работу парламента.

«Антикризисная программа правительства, которая была разработана и направлена в Верховную Раду еще в начале кризиса, и которая не была внесена даже в повестку дня ВР, все таки по требованию оппозиции доработана. Более 120 замечаний оппозиции, коалиции, фракций, комитетов учтены", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, "антикризисная программа - которая по сути дела уже давно правительством выполняется ежедневно и ежечасно - доработана по требованию оппозиции и передана в Верховную Раду, и мы готовы в любой момент докладывать, рассматривать, голосовать за эту программу, но, к сожалению, парламент сегодня, благодаря одной фракции - Партии регионов, находится в неработоспособном состоянии».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что из-за блокирования работы фракцией Партии регионов не могут быть рассмотрены 274 антикризисных законопроекта, поданных правительством. «Это законопроекты, которые реформируют и регулируют жизнь, по сути, по всем сферам экономики Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, отметила премьер, Партия регионов блокирует трибуну "по надуманному поводу, а реальная причина заключается в том, что они не хотят принятия закона о выносе игрового бизнеса за пределы территории населенных пунктов, потому что большинство из тех, кто сегодня так или иначе владеет игровым бизнесом, находятся в рядах депутатов фракции Партии регионов. Я думаю, что блокирование необходимо прекратить и проголосовать этот важный закон».

«К сожалению, сегодня безответственность одной политической силы привела к параличу работы всей Верховной Рады, по сути, всей страны. Я думаю, что это не добавит этой политической силе – Партии регионов, авторитета в обществе, потому что нужно чувствовать ответственность за страну и работать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.