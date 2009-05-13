Тимошенко о Луценко, алкоголе, онкобольном и Партии регионов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, сомнительной информацию об инциденте с участием министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту во Франкфурте-на-Майне.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Информация, которая публично звучала, о том, что сын министра внутренних дел находился в нетрезвом состоянии и что-то не то делал в аэропорту другой страны. То, что я могу утверждать, что сын министра внутренних дел онкобольной ребенок, которому была сделана очень сложная операция. Этот ребенок принимает специальные лекарственные препараты, которые не совместимы с принятием алкоголя. Кроме того, никаких проверок не было проведено. Я убеждена, что этот ребенок не мог иметь никакого отношения к алкоголю. И уже эта неправда, которая была многократно озвучена, ставит под сомнение всю информацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время премьер-министр считает аморальным поведение оппозиционной фракции в парламенте вокруг инцидента с Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я думаю, что нельзя было опаздывать на самолет, нельзя было силой прорываться в этот самолет. Я не хочу защищать поведение министра, но в тоже время, я считаю, что каждый отец должен был защитить своего ребенка, особенно если он находится в таком тяжелом состоянии болезни. И то, что сегодня из этого устроили шоу на ровном месте, мне кажется, это аморально вокруг онкобольного ребенка поднимать такую волну политического пиара», - пояснила она.

По мнению главы правительства, Партия регионов при желании и при наличии голосов может отправить Ю.ЛУЦЕНКО в отставку, поскольку он написал соответствующее заявление и направил его как в парламент, так и премьер-министру. По ее словам, «для того, чтобы уволить министра достаточно его заявления, которое находится в Верховной Раде, и это заявление является основой для того, чтобы рассмотреть этот вопрос в любой момент, заслушать Ю.ЛУЦЕНКО с трибуны Верховной Рады, потом обсудить этот вопрос и принять решение». «Если Партия регионов хочет голосовать за отставку министра внутренних дел, а они понимают, что им сегодня нужно избавиться от министра внутренних дел, поскольку на носу выборы, им нужен хаос, а не порядок, то пусть они ставят на голосование вопрос, если у них хватает голосов – пусть голосуют. Сегодня нет никаких препятствий, чтобы заслушать вопрос в Верховной Раде об отставке министра внутренних дел. Есть просто нежелание это делать. Есть желание уничтожить работу Верховной Рады и продолжать саботаж всей работы, которая проводится по наведению порядка в игорном бизнесе и противостоянию вызовам кризиса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.