Казахская журналистка в Киеве объявила голодовку из-за решения суда арестовать ее

Киево-Святошинский суд арестовал казахстанскую журналистку Жанару Ахмет на 18 дней.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката журналистки Владислава Грищенко.

Таким образом журналистка должна быть в СИЗО еще 15 дней, с учетом уже проведенного там времени.

Защита будет обжаловать это решение.

«Мы считаем, что судья незаконно привлекла к делу справку о том, что Ахмете отказано в предоставлении статуса беженца. Это была не заверенная нотариально ксерокопия. Как эта справка могла попасть в прокуратуру? Прокуратура не сторона в ее миграционном деле. Мы будем подавать апелляцию», — заявил Грищенко.

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Жанара Ахмет после решения суда объявила голодовку.

Власти Казахстана инкриминирует журналистке статью 177 Уголовного кодекса — то есть, мошенничество. Защита настаивает на том, что Жанара уже была на родине осужден по этой статье и повторное наказание будет незаконным.

Теперь по процедуре, в течение 18 дней власти Казахстана должны отправить запрос об экстрадиции и украинская сторона обязана будет принять решение.