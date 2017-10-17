"Мы четко понимаем, кто это сделал": правоохранители рассказали о найденном арсенале оружия под Киевом (видео)

Сегодня в Киеве правоохранители обнаружили тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

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Он сообщил, что в результате реализации оперативной информации полиция совместно с СБУ провела ряд следственных действий, во время которых изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатку.

«Обыски продолжаются. Подчеркиваю, что это - не последний шаг Службы безопасности и Национальной полиции, направленный на недопущение мероприятий по дестабилизации ситуации в государстве», - подчеркнул Аброськин.

Он также отметил, что после проведения всех необходимых экспертиз лицо, сделавшее этот тайник, будет привлечено к уголовной ответственности.

В свою очередь заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко заявил, что изъятые предметы могли быть использованы во время сегодняшних событий возле Верховной Рады, а также для дестабилизации ситуации в государстве и провоцирования столкновений, которые могли иметь негативные последствия.

«Мы четко понимаем, кто сделал эту «закладку» и кто намеревался приобрести спецсредства. Я считаю, что в рамках уголовного производства эти лица будут идентифицированы и их вина будет доказана», - сказал Кононенко.

Как сообщал УНИАН, ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил о возможной попытке штурма парламента с использованием взрывчатых пакетов.

С утра под зданием Верховной Рады проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. В акции принимают участие от 5 до 7 тыс. человек.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.