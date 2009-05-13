У Литвина ждут паса из Конституционного суда

Только Верховная Рада может назначать дату президентских выборов.

Об этом сказал в интервью журналистам первый заместитель председателя фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

Он подчеркнул, что после того как Конституционный Суд признает, что назначенная парламентом дата выборов Президента на 25 октября является неконституционной, «мяч возвращается на поле Верховной Рады». По его словам, КС может признать решение неконституционным, но не может назначать дату выборов. «Это исключительно полномочия Верховной Рады – назначение даты президентских выборов, поэтому парламент должен выполнить свою миссию, свою функцию», - добавил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

На вопрос журналистов, если по разным причинам парламент не сможет принять решение по новой дате президентских выборов, О.ЗАРУБИНСКИЙ ответил, «тогда Президент может властвовать еще неизвестно сколько». В то же время он добавил, что при нынешнем рейтинге В.ЮЩЕНКО, который опустился «ниже плинтуса» это нереально, поскольку будет общественное давление. Говоря о решении КС относительно даты выборов О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что это будет означать, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «дополнительно будет находиться в кресле Президента как минимум 3 месяца, и это значит, что у Секретариата Президента будет еще больше возможностей разрабатывать схемы и интриги для того, чтобы попасть в парламент».

По его словам, СП хочет досрочных парламентских выборов, и «провоцирует их» вместе с фракцией Партии регионов, поскольку представители Секретариата хотят, «пользуясь административным ресурсом» попасть в парламент, поскольку после президентских выборов они «потеряют свои должности».

В то же время О.ЗАРУБИНСКИЙ убежден, что 25 октября это была не конституционная дата выборов Президента.