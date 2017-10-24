Путин убедился, что извне Украину не взять, и пытается подорвать страну изнутри - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что президент РФ Владимир Путин убедился, что извне Украину не взять, и поэтому неотъемлемой частью гибридной войны стали попытки подорвать страну изнутри.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на заседании Совета регионального развития сегодня в Киеве.

Президент напомнил, что позавчера вернулся из Авдеевки, которая находится на линии разграничения.

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«На передке, на блокпостах они (военные - УНИАН) прочно и надежно держат оборону на линии соприкосновения. Благодаря именно им Путин убедился, что извне Украину не взять. Поэтому и стали неотъемлемой частью гибридной войны постоянные попытки Кремля подорвать страну изнутри», - отметил он.

По словам Порошенко, в Украине есть политиканы, которые не просто призывают к дестабилизации и хаосу, а пытаются их организовать, свести на нет все те положительные сдвиги, которые «народ буквально выстрадал за три с половиной года испытаний».

При этом президент подчеркнул, что ситуацию в Украине не удастся дестабилизировать.

«Но ничего у них не получится. Как они ни пытаются расшатать ситуацию - она не расшатывается. По 30-40 человек они называют всеукраинской акции протеста, даже если мы с уважением к ним относимся. Народ не дает ее расшатать. Страна переходит от выживания к развитию. Никто и ничто не остановит наше уверенное движение вперед ... Все будет хорошо», - заверил глава государства.