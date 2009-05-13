Партия регионов выдвинула ультиматум

Партия регионов разблокирует работу Верховной Рады при условии наличия достаточного количества голосов за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел.

Об этом в эфире «5 канала» заявила заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Она, в частности, назвала «комедией» заявление Ю.ЛУЦЕНКО об отставке.

«Когда мы увидели, что вся эта комедия с подачей рапорта об отставке является лишь комедией, что они все договорились, что ЛУЦЕНКО вроде бы подает рапорт об отставке, но они голосовать за это не будут, и снова с него это будет, как с гуся вода, простите, мы не малые дети, чтобы давать себя обманывать», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, Партия регионов начнет рассматривать вопрос об отставке Ю.ЛУЦЕНКО лишь когда «мы будем иметь письменный проект постановления, поданный депутатскими фракциями БЮТ, НУ-НС, нами или еще кем-то, чтобы мы видели, что хватает голосов, и мы вынесем этот вопрос на голосование».

А.ГЕРМАН также отбросила выдвинутые «Народной самообороной» обвинения, что якобы Партия регионов является организатором и заказчиком скандала с Ю.ЛУЦЕНКО. При этом народный депутат отметила, что материалы со ссылкой на собственные источники об инциденте в немецком аэропорту обнародовали 18 влиятельных, авторитетных мировых СМИ.

«Если бы Партия регионов владела этими изданиями, то мы были бы при власти вечно», - заметила А.ГЕРМАН, отметив, что «Украина не может терпеть в правительстве министра, который позорит государство во всем мире».

«Мы этого никогда не допустим. Нас немного. Но мы имеем достаточно сил для того, чтобы навести порядок в нашем государстве», - резюмировала А.ГЕРМАН.