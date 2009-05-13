Ющенко встретится с Президентом Финляндии

В Киеве сегодня состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Финляндии Таръи ГАЛОНЕН.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, планируется, что во время переговоров стороны обсудят двустороннее сотрудничество стран, европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, широкий круг международных вопросов и тому подобное.

Также 13 мая планируется участие глав обоих государств в украинско-финском бизнес-форуме .

Кроме того, в тот же день Президенты Украины и Финляндии почтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщалось, Президент Финляндии Т.ГАЛОНЕН 12-14 мая будет находиться в Украине с официальным визитом по приглашению украинской стороны. Целью визита является углубление двустороннего сотрудничества стран в сферах взаимного первоочередного интереса - экономике, энергетике, инвестиционной отрасли, культурно-гуманитарном сотрудничестве. Отдельное внимание стороны также уделят обеспечению активной поддержки Финляндией евроинтеграционных стремлений Украины.