Спецпредставитель США Волкер внепланово посетит Украину 27 октября - СМИ

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер намерен посетить Украину 27 октября.

Об этом сообщает издание LIGA.net ссылаясь на источник в Министерстве иностранных дел.

"Эта встреча не планировалась. Но из-за внутренней ситуации американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в столице Сербии Белграде 7 октября состоялись переговоры Волкера и помощника президента России Владислава Суркова по поводу перемирия на востоке Украины.

Глава сербской дипломатии Дачич заявил, что эта встреча - «показатель изменения и улучшения внешнеполитической позиции Сербии».

Эта встреча стала второй для Суркова и Волкера и проходила в Белграде. Первая их встреча состоялась в Минске 21 августа.