Законы логики и здравого смысла иногда неприемлемы для прогнозирования действий РФ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что законы логики и здравого смысла иногда неприемлемы для прогнозирования действий России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с пограничниками в Киевской области.

«Украинские военные, вы не только защищаете страну от агрессора, вы являетесь гарантом независимости нашего государства», - заявил он.

По словам президента, ВСУ создают все необходимые условия для проведения решительных реформ и кардинальных изменений в стране.

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«Мы, очевидно, сейчас не можем полностью владеть информацией, что сейчас в голове руководства страны-агрессора. Разведчики, к сожалению, не могут предусмотреть все, тем более, что законы логики и здравого смысла иногда неприемлемы для прогнозирования действий нашей «соседки», - заявил президент.

Он отметил, что, если Украине удастся предотвратить резкую активизацию боевых действий и путем развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе обеспечить выполнение Россией безопасностного пакета Минских соглашений, тогда можно будет твердо сказать, что худшее позади, и события 2014 года никогда больше не повторятся.