В палаточном городке под Радой находятся около 200 человек

В палаточном городке возле Верховной Рады Украины находятся около 200 человек. Как передает корреспондент УНИАН, ночь на акции за «большую политическую реформу» прошла спокойно, без инцидентов и столкновений.

Около 9.00 на углу улиц Грушевского и Садовой состоялся молебен.

В лагере работают полевые кухни, митингующие готовят завтрак.

По словам участников акции, организаторы намерены переместить палаточный лагерь с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк, чтобы разблокировать движение транспорта.

По периметру здания парламента остается кордон нацгвардейцев, как и на подступах к палаточному городку. Правоохранители дежурят в полной амуниции, в шлемах и со щитами.

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Ситуация спокойная, митингующие не прибегают к агрессивным действиям.

Как сообщал УНИАН, активисты настроены защищать палаточный лагерь под Радой от возможного разгона.

Возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.