Снятие Розенблата с самолета: НАБУ показало видео с украшениями, которые нардеп вез за границу

Национальное антикоррупционное бюро объяснило вчерашние действия в аэропорту "Жуляны" и обнародовало оперативное видео.

Как сообщает ведомство, следственные действия происходили прямо в самолете в присутствии понятых. У народного депутата, которому вменяют особо крупное взяточничество, изъяли заграничный и дипломатический паспорта, два телефона и планшет.

Как сообщал УНИАН, в НАБУ заявили, что 19 октября детективы провели следственные действия с народным депутатом Розенблатом в аэропорту «Киев».

По информации НАБУ, во время обыска в самолете, которым Розенблат намеревался отбыть в Кельн (Германия), изъяты мобильные телефоны, планшет, изделия, внешне схожие с драгоценностями, платежные карточки, эмитированные зарубежными банками, а также паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт.

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В НАБУ также утверждают, что предотвратили вывоз Розенблатом за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела», и обеспечили его участие в судебном заседании по продлению ему обязательств.

В антикоррупционном ведомстве заверили, что задержание депутата не проводилось.

Сам Розенблат заявил, что заранее предупредил НАБУ о намерении уехать на лечение в Германию. «Практически всю прошлую неделю я провел в больнице, и в принципе, я сообщил работникам НАБУ о том, что я намерен на два дня, с 19 по 22, отбыть в Германию по своим личным делам», - сказал депутат. Также он заверил, что при себе у него были не драгоценности, а бижутерия.

В НАБУ заявляют, что народный депутат Борислав Розенблат не сообщал о намерении выехать за границу. По информации ведомства, нардеп хотел вывезти из Украины важные для расследования материалы, деньги и изделия, похожие на драгоценности.