Украина пошла на уступки Венгрии по поводу закона об образовании (видео)

Украинская сторона обязалась не менять модель обучения в венгерских школах до получения заключения Венецианской комиссии относительно закона «Об образовании» и наработки модели обучения в венгерских школах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогой сегодня в Киеве.

«Сейчас мы провели очень конструктивный диалог и готовы достичь совместных договоренностей, которые будут состоять не менее чем из пяти пунктов. Пункт первый, который мы предлагаем, - Украина соблюдает все свои международные обязательства и в том числе двусторонние соглашения с Венгрией по поводу того, что представители меньшинств в наших странах могут обучаться на родном языке на всех ступенях обучения. Пункт второй - мы признаем важность государственного языка и необходимость расширения его применения в учебном процессе, а это значит, что мы должны увеличить количество часов на изучение на государственном языке, я когда дети имеют достаточный языковой уровень - постепенно вводить изучение отдельных предметов на государственном языке наряду с изучением части предметов на венгерском языке», - отметила Гриневич.

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В-третьих, по ее словам, эта модель, по которой будут обучаться дети в венгерских школах, будет выработана во время консультаций с венгерской общиной. Эту модель должны представить на уровне других нормативно-правовых актов, в частности, в законе «Об общем среднем образовании», который еще должен быть принят в учебных планах для школ с венгерским языком обучения, где будет определен объем предметов, и какие это будут предметы, а также в новых учебниках, подготовке учителей.

«При этом мы обязуемся до согласования этой модели, а также до получения заключения Венецианской комиссии не предпринимать никаких шагов по изменению модели обучения, которая сейчас существует в венгерских школах», - отметила министр.

Гриневич уточнила, что переходный период, который определен и законом, будет использован для выработки этой модели.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в свою очередь, заявил, что совместная позиция с Венгрией относительно закона Украины "Об образовании" должна быть согласована до конца переходного периода его имплементации.

"Мы будем именно сообща работать на основе нашей договоренности над механизмом имплантации этого закона. И мы, конечно, до конца переходного периода должны достичь общей договоренности - это наша общая ответственность", - сказал он.

В свою очередь Балог отметил, что Венгрия стремится продолжать диалог с Украиной в конструктивном духе и в консенсусе с венгерским сообществом.

Он также отметил, что Венгрия понимает позицию Украины о том, что все должны хорошо разговаривать на государственном языке и понимать его.

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"Мы ожидаем, что до тех пор, пока не будут проведены эти консультации и пока мы не согласуем все вопросы, которые сейчас очень актуальны, до тех пор не будет сделано никаких односторонних шагов по изменению системы образования", - подчеркнул Балог.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готово к декабрю.

Сегодня, 19 октября, Гриневич сообщила, что украинская сторона обязалась не менять модель обучения в венгерских школах до получения заключения Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании" и выработки общей модели обучения в венгерских школах.