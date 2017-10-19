"Воздействовать другими методами": митингующие частично прекратили протест под ВР (видео)

21:11, 19 октября 2017
Политика
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Митингующие, которые остались после "маленькой победы", решили расширить палаточный городок.

Примерно тысяча митингующих еще остается под Радой / Скриншот видео ТСН

Протестующие решили частично прекратить протест под Верховной Радой.

Как говорится в сюжете ТСН, лидеры протеста озвучили совместное заявление. "Самопомощь", "Демальянс", движение "Честно" отметили, что хотят другими методами воздействовать на депутатов.

Из десяти партий под стенами парламента остались сторонники только двух – Михаила Саакашвили и Семена Семенченко.

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Голосование за неприкосновенность хоть и объявили маленькой победой, однако среди невыполненных требований остаются изменения избирательного и антикоррупционного законодательства. Поэтому примерно тысяча митингующих, которая остается, решила расширить палаточный городок.

Протестующие начали «бочковый протест» - бьют палками по бочках, чтобы достучаться до правоохранителей, которые не дают расширять палаточный городок.

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Теги: #протесты под Радой#митинг у Рады