Активисты пропустили всех нардепов на заседание, ситуация под Радой спокойная (фоторепортаж, видео)

Утром митингующие беспрепятственно пропустили депутатов на свои рабочие места, говорится в сюжете ТСН. Но как они будут действовать, если нардепы не выполнят их требований, митингующие пока не решили.

Кроме этого пресс-служба МВД сообщила, что ситуация под стенами Верховной Рады, где проходит акция протеста, остается спокойной.

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«По состоянию на 12:00 дня ситуация на месте массовых мероприятий у стен Верховной Рады остается спокойной и контролируемой. Сейчас под стенами парламента находятся около 700 участников акции. Полиция и силы Национальной гвардии продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады продолжается митинг, участники которого требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на территории палаточного городка и площади Конституции находится от 2 до 3 тыс. человек.