Ющенко поклонился украинкам, которые работают в чужих краях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил женщин с Днем матери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в обращении Президента Украины по случаю Дня матери подчеркивается, что “нет дороже и роднее человека, чем мама, которая дала нам жизнь, научила мудрости и благословила на добрые дела и начинания. Уроки матери остаются главным указателем на жизненном пути, а ее любовь - надежным оберегом”.

“В этот святой для каждого из нас день низко кланяемся и искренне благодарим вас, дорогие наши матери, за ваше большое сердце, за нежность и ласку, за безграничное терпение и ежедневный кропотливый труд”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Самые искренние слова благодарности он адресовал многодетным матерям и женщинам, которые стали заботливыми мамами для детей-сирот. “Вы - олицетворение доброты, милосердия и благородства, вы заботитесь о нашем самом дорогом богатстве - детях, отдаете им свет, тепло и щедрость своей души”, – говорится в поздравлении.

Президент Украины поздравил украинских матерей во всем мире. “Кланяюсь представительницам нашей диаспоры, которые из поколения в поколение прививают своим детям национальный дух. Кланяюсь украинским женщинам, которые работают в чужих краях, чтобы обеспечить будущее своих сыновей и дочерей”, - говорится в поздравлении.

По убеждению главы государства, “материнство - это источник нашего бытия, основа семьи, рода и народа. Быть матерью - бесценный Божий дар. Это большая ответственность - вырастить своих детей здоровыми физически и морально, добрыми и сильными в жизни, достойными гражданами украинского государства”. “Пусть наградой вам станет любовь ваших детей и их счастливая судьба”, - говорится в поздравлении.

От всей души В.ЮЩЕНКО пожелал “всем украинским матерям здоровья, семейного уюта, благосостояния и уверенности в грядущем дне. Господнего благословения вам и вашим семьям”.