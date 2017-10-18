Глава фракции БПП: завтра Рада рассмотрит законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности будут рассмотрены Верховной Радой Украины в четверг, 19 октября. Об этом председатель фракции “Блока Петра Порошенко” Артур Герасимов заявил в эфире телеканала "112-Украина".

"Что касается неприкосновенности, то я уверен, что завтра этот закон будет проголосован", - заявил Герасимов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудиярекомендовал парламенту отправить на рассмотрение Конституционного суда каждый из двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности. На заседании комитета рассматривались 2 законопроекта, один из которых был внесен за регистрационным номером 6773 еще 19 июля 2017 года группой народных депутатов, а другой, с регистрационным номером 7203, был внесен президентом Украины вчера.

Оба законопроекта предлагают изъять нормы статьи 80 Конституции Украины, согласно которой “народные депутаты Украины не могут быть без согласия ВР привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы”.

Различие между ними заключается в том, что депутатским законопроектом предусмотрено, что он вступает в силу сразу после его опубликования, а в президентском законопроекте предусмотрено, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ранее, 18 октября председатель Верховной Рады Андрей Парубий также не исключил рассмотрения в парламенте вопроса об отмене депутатской неприкосновенности в четверг, 19 октября.