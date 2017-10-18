В БПП опасаются, что целью Саакашвили и его сторонников является захват власти в Украине любой ценой
В БПП утверждают, что их настоящая цель — это реальная масштабная дестабилизация в Украине.
Сторонники лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили ставят целью захват власти в Украине любой ценой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции БПП Артур Герасимов сказал во время выступления с трибуны парламента.
"Я все больше убеждаюсь, что ни Саакашвили, ни его сторонники не ставят себе целью добиться выполнения тех требований, которые они выдвинули", - отметил Герасимов.
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"Их настоящая цель - это реальная масштабная дестабилизация в Украине для захвата власти любой ценой", - подчеркнул депутат.
Также он призвал митингующих прекратить блокировать парламент, поскольку такие действия являются «неправильными».