В БПП опасаются, что целью Саакашвили и его сторонников является захват власти в Украине любой ценой

Сторонники лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили ставят целью захват власти в Украине любой ценой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции БПП Артур Герасимов сказал во время выступления с трибуны парламента.

"Я все больше убеждаюсь, что ни Саакашвили, ни его сторонники не ставят себе целью добиться выполнения тех требований, которые они выдвинули", - отметил Герасимов.

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"Их настоящая цель - это реальная масштабная дестабилизация в Украине для захвата власти любой ценой", - подчеркнул депутат.

Также он призвал митингующих прекратить блокировать парламент, поскольку такие действия являются «неправильными».