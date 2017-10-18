Парубий призвал организаторов митинга возле ВР разблокировать подъезды к парламенту

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал организаторов митинга у здания парламента разблокировать подъезды к парламенту и не нападать на депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия заседания парламента.

Спикер подчеркнул неприемлемость препятствования работе парламента и "нападений на народных депутатов Украины, на работников Верховной Рады Украины, которые вчера выходили из здания парламента".

"Я сейчас просто требую от организаторов мероприятий, чтобы был обеспечен свободный заход и выход из Верховной Рады Украины и народных депутатов, и работников", - отметил Парубий и добавил, что парламент не может и не должен быть заблокирован.

Спикер отметил, что сегодня в 15.00 у него встреча с президентом Мальты. "Как должен заехать президент Мальты в Верховную Раду Украины?" - сказал он.

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Так, Парубий призвал разблокировать заезд и все входы в парламент.

Кроме того, он добавил, что "в таких условиях нам будет чрезвычайно сложно в четверг собрать достаточное количество депутатов для голосования и за медицинскую реформу, и за неприкосновенность".

"Каждый народный депутат должен знать, что он может прийти на свое рабочее место и проголосовать ... Мы должны обеспечить каждому депутату такую возможность, иначе мы поставим под угрозу нашу повестку дня", - подчеркнул председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, для проведения медреформы ВР должна принять два проекта закона: о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327) и о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№ 6604).

17 октября президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203). Законопроектом предусмотрено исключить из статьи 80 Конституции положение, согласно которому народным депутатам гарантируется неприкосновенность. Также предлагается исключить положение, согласно которому народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. Законопроект, в случае принятия, вступает в силу с 1 января 2020 года.

Парубий не исключал рассмотрения в парламенте вопроса об отмене депутатской неприкосновенности в четверг, 19 октября.