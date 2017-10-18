Митингующие собираются пикетировать Раду как минимум до четверга

Митингующие собираются пикетировать здание парламента, по меньше мере, до четверга: все будет зависеть от того, выполнят ли президент и Верховная Рада требования участников акции протеста. Как передает корреспондент УНИАН, сейчас у здания парламента продолжается акция, которая началась вчера.

На ул. Грушевского на отрезке от ул. Липской до ул. Шелковичной установлено около 15 брезентовых палаток, еще около 10 аналогичных палаток - в Мариинском парке напротив площади Конституции непосредственно у ВР. Сейчас здесь находятся несколько сотен активистов.

Здание парламента по периметру охраняют более 100 полицейских и нацгвардейцев.

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Митингующие сообщили, что они намерены оставаться под зданием ВР, по меньше мере, до завтрашнего дня, поскольку именно завтра ожидается, что парламент рассмотрит их требования, а именно - рассмотрение законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, изменении избирательного законодательства и создании Антикоррупционного суда.

Кроме того, митингующие собираются сегодня вечером прийти с акцией под Администрацию президента с аналогичными требованиями.

Ситуация у здания парламента пока спокойная.