В Киеве митингующие установили первые палатки под Радой (фото)

В Киеве митингующие за отмену депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и внесение изменений в избирательное законодательство устанавливают палатки на улице Грушевского.

Как передает корреспондент УНИАН, это происходит напротив площади Конституции. Сейчас активисты устанавливают одну палатку, одновременно рядом лежит инвентарь для установления других палаток.

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь Конституции перед Верховной Радой, где с утра проходит массовая акция. Это произошло после столкновений между активистами и полицией на углу улиц Садовая и Грушевского.

Полиция создала коридор, чтобы активисты беспрепятственно перешли в сторону площади Конституции с палатками и другим инвентарем для палаточного городка.

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С утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

13 октября лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили не исключал, что акция 17 октября может стать бессрочной в случае невыполнения требований ее участников.