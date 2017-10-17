"Никакого штурма не будет": Семенченко опровергает заявление МВД о возможном прорыве в Раду

Нардеп Семен Семенченко опроверг слова советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка о том, что готовится штурм Верховной Рады, передает издание "Буквы".

"Никакого штурма не будет", - сказал Семенченко. По словам нардепа, бойцы батальона "Донбасс" пришли на площадь со щитами для того, чтобы не дать полиции возможность снести палатки, которые устанавливают митингующие.

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Ранее, нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что митингующие под Верховной Радой готовят штурм парламента, чтобы провести внутрь Саакашвили. Шкиряк сообщал, что Семенченко планирует штурм парламента с использованием взрывпакетов. Примерно в 16.15 возле здания Верховной Рады начались стычки, был применен слезоточивый газ. Есть пострадавшие.