Протестующие грозятся штурмовать Раду
Участники акций протеста потребовали от правоохранителей предоставить им коридор.
Участники акций протеста под зданием Верховной Рады Украины заявили о намерении штурмовать здание парламента.
В частности, активисты со сцены заявили, что будут штурмом брать Верховную Раду, передает РБК-Украина.
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"Или вы дадите нам коридор, или мы будем идти штурмом", - обратился к правоохранителям активист.
Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь Конституции перед Верховной Радой, где с утра проходит массовая акция. Это произошло после столкновений между активистами и полицией на углу улиц Садовая и Грушевского.
Полиция создала коридор, чтобы активисты беспрепятственно перешли в сторону площади Конституции с палатками и прочим инвентарем для палаточного городка.