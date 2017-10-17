Протестующие грозятся штурмовать Раду

Участники акций протеста под зданием Верховной Рады Украины заявили о намерении штурмовать здание парламента.

В частности, активисты со сцены заявили, что будут штурмом брать Верховную Раду, передает РБК-Украина.

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"Или вы дадите нам коридор, или мы будем идти штурмом", - обратился к правоохранителям активист.

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь Конституции перед Верховной Радой, где с утра проходит массовая акция. Это произошло после столкновений между активистами и полицией на углу улиц Садовая и Грушевского.

Полиция создала коридор, чтобы активисты беспрепятственно перешли в сторону площади Конституции с палатками и прочим инвентарем для палаточного городка.