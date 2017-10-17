Умеет распускать ноги: подборка драк с участием нардепа Парасюка (видео)

Сегодня между внефракционным нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошла стычка. Депутата, в частности, возмутило количество силовиков в правительственном квартале. Парасюк толкнул и ударил Гелетея ногой.

Это уже не впервые экспрессивный нардеп распускает ноги. Пожалуй, самым известным "ногоприкладством" Парасюка стал удар ногой по голове бывшего начальника одного из управлений СБУ Василия Писного в ноябре 2015 года. Именно после того случая премьер Гройсман предложил создать "Кодекс поведения депутатов".

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В сентябре 2016 года Парасюк подрался с представителем "Оппоблока" Александром Вилкулом сразу после прямого эфира. Тогда Владимир согнал злость и на машине оппонента - нацарапал на капоте "ВЛК ПНХ".

Поэтому предлагаем вспомнить, как нардеп Владимир Парасюк умеет решать конфликты кулаками.