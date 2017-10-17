В НАПК получили жалобы и проверят е-декларации 22 человек: правоохранителей, судей, чиновников, нардепов

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о проведении полной проверки деклараций 22 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Как сообщила пресс-служба агентства, соответствующее решение члены НАПК приняли на очередном заседании.

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Среди должностных лиц, данные в декларациях которых будут проверять: начальник отдела управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Одесской области Денис Болотов (декларация за 2016); народный депутат Украины Юрий Воропаев (за 2016); председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук (за 2016); судья Апелляционного суда Киевской области Виталий Загоруйко за 2016 (после увольнения); директор юридического департамента Минприроды Украины Владимир Бучко (за 2015 и 2016 годы); начальник Государственной экологической инспекции в Харьковской области Артем Георгиян (за 2015 и 2016 годы); заместитель Винницкого городского головы Сергей Матусяк (за 2015 и 2016 годы); прокурор Луганской области Владимир Янко (за 2016) и др.

Проведение полных проверок 18 субъектов декларирования начинается по информации, полученной от физических и юридических лиц, государственных органов в письмах, обращениях или жалобах, по сообщениям средств массовой информации, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, касающихся конкретного субъекта декларирования, которые содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.

Как сообщал УНИАН, 11 октября В Комитете избирателей Украины заявили, что деятельность 21 политической партии может содержать признаки теневого финансирования. В ГО попросили НАБУ осуществить соответствующую проверку.