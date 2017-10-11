В КИУ заявляют, что деятельность 21 партии может иметь признаки теневого финансирования

В Комитете избирателей Украины заявляют, что деятельность 21 политической партии может содержать признаки теневого финансирования, и просят НАБУ провести соответствующую проверку.

Об этом говорится в сообщении на сайте КИУ.

"Комитет избирателей Украины призывает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции осуществить проверку 21 политической партии, деятельность которых может содержать признаки теневого финансирования. В отчетах этих политических сил указаны нулевые затраты на осуществление уставной деятельности, однако они имеют постоянно действующие информационные ресурсы (как правило, страница в сети интернет) и проводят другую оплачиваемую деятельность, что может свидетельствовать о теневом характере их финансирования", - говорится в сообщении.

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В КИУ отметили, что часть партий не подали финансовые отчеты за второй квартал 2017 года, но также проводят активную деятельность.

"Это касается политической силы "Движение новых сил", у которой активно работает и наполняется сайт, где, в частности, освещается информация о региональных турах лидеров политической силы. При этом в отчете партии за I квартал указаны нулевые расходы. На сайте НАПК также не отражен отчета партии "Наша Украина", которая официально арендует коммунальное имущество в ряде регионов Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Комитет избирателей Украины проанализировал отчеты политических партий за второй квартал и обнаружил, что 70% партий не указали никаких расходов за отчетный период (апрель-июнь).

"Нулевые отчеты" подали 192 партии из 272, чьи отчеты доступны на сайте НАПК", - отметили в КИУ.