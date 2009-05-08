Лавринович: нужно успокоить людей, считающих себя посланниками Бога

Член Партии регионов, первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ убежден, что для достижения стабильности в Украине нужно успокоить несколько людей, которые считают себя «посланниками Бога на земле».

Такое мнение А.ЛАВРИНОВИЧ высказал в интервью газете «Голос Украины» (№84 от 8 мая 2009 года).

Говоря о путях достижения стабильности в государстве, политик отметил, что “нужно успокоить несколько людей, которые получили государственные полномочия и подумали, что они посланники Божьи на земле».

«То, что Президент Украины и глава правительства демонстрируют на протяжении пяти лет пренебрежение к праву, в этом их родство и главная причина того, что мы имеем в стране. Если один человек вдруг борется за то, чтобы быть в государстве и Президентом, и премьер-министром, второе лицо считает, что наличие института Президента является ошибочным или лишним, - имеем тот результат, который есть”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его мнению, “если высшие руководители страны абсолютно спокойно могут пренебрегать всеми законами, так почему это от рядовых граждан должны требовать, чтобы они были законопослушными и все выполняли”.

“Сегодня Украина – это государство безответственности и безнаказанности”, - констатировал политик.

А.ЛАВРИНОВИЧ также высказался против принятия новой Конституции, в то же время подчеркнув необходимость внесения изменений в действующую редакцию Основного Закона.

«Мы имеем Основной Закон страны, мы должны его совершенствовать в соответствии с требованиями времени и, особенно, в настоящее время, когда у нас создана дополнительная проблема после 2004 года. Поэтому мы должны уже не просто так улучшить или не улучшить, а у нас есть необходимость привести ее в нормальный вид, чтобы не было источника дополнительных проблем в Украине, которые, к большому сожалению, сегодня есть из-за конфликтности отдельных норм Основного Закона», - убежден А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как он подчеркнул, «если кто-то по воле одного человека хочет проводить референдум по новой Конституции, я просил бы их протрезвиться немножко и понять, что в государстве есть много людей, которые будут защищать свою страну и ее конституционный строй».