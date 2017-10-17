Рада в четверг может рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в случае рассмотрения завтра комитетом по вопросам правовой политики и правосудия законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, он будет инициировать рассмотрение этого вопроса в парламенте в четверг, 19 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал во время Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

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«Если в среду комитет рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности, я буду инициировать и просить депутатов, чтобы после медицинской реформы мы могли рассмотреть это в четверг», - сказал Парубий.

Он также добавил, что готов провести отдельные консультации относительно готовности фракций рассматривать вопрос избирательной реформы.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).

Ранее на заседании Согласительного совета Парубий поручил комитету по вопросам правовой политики и правосудия безотлагательно рассмотреть этот законопроект, а также другой проект закона об отмене депутатской неприкосновенности, по словам спикера, «зарегистрированный по инициативе 150 депутатов».