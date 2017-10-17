Парубий поручил комитету срочно рассмотреть законы о депутатской неприкосновенности

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил профильному комитету безотлагательно рассмотреть два законопроекта, которые предлагают отмену неприкосновенности депутатов. Об этом он заявил на согласительном совете во вторник.

Читайте такжеПорошенко предлагает Раде отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 годаОн добавил, что его личная позиция заключается в том, что депутатская неприкосновенность должна быть снята, ведь она в нынешнем виде “не имеет права на существование”.

Впрочем, Парубий отмечает, что у парламента нет юридических оснований рассматривать сегодня вопрос снятия депутатской неприкосновенности и создания Антикоррупционного суда.

Говоря о вопросе снятия депутатской неприкосновенности и создание Антикоррупционного суда, Парубий отметил: “Ни по первому, ни по второму вопросу сегодня мы не имеем юридических оснований для их рассмотрения”.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституцию (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).