Тимошенко? - Нет. - Янукович? - Нет. - А кто?

Будущий премьер станет продуктом договоренности парламентско-правительственной коалиции, которую должен освятить Президент. Сам Виктор Ющенко не раз заявлял, что исключает всякую возможность выдвижения кандидатуры премьер-министра от антипрезидентских сил в новой Верховной Раде. Лидер провластной партии «Наша Украина» Роман Бессмертный видит единственную альтернативу «оранжевому» премьеру: роспуск парламента. Вряд ли такая перспектива устроит кого-то из парламентариев, независимо от партийных цветов. Собственно, и большинство прогнозов о составе будущего парламента сводятся к тому, что коалицию новоизбранные депутаты все же будут формировать на базе пропрезидентской «Нашей Украины».

Виктор Янукович

Понимает это и лидер Партии регионов, неоднократно подававший сигналы о готовности конструктивно сотрудничать с некоторыми представителями оранжевых. Впрочем, даже такие реверансы, равно как и многочисленная фракция за спиной, вряд ли дадут Виктору Федоровичу возможность еще раз возглавить правительство. Трудно представить, чтобы Виктор Ющенко согласился, чтобы его «Десять шагов навстречу людям» делал самый заклятый оппонент на прошлых президентских выборах. Для Ющенко это был бы огромный шаг назад, которого он точно не сделает.

Кроме того, сама фигура Януковича за время двух кампаний – президентской и парламентской – усилиями как самого Виктора Федоровича, так и его многочисленных оппонентов, приобрела выраженные признаки одиозности. С таким балластом остается лишь мечтать о премьерском кресле. Да и на поддержку некоронованного короля Донбасса, рационального и трезвомыслящего Рината Ахметова рассчитывать, судя по всему, уже не приходится.

Юлия Тимошенко Первым номером в премьерском лоте, безусловно, видит себя Юлия Тимошенко. Неслучайно лидер БЮТ и сами парламентские выборы всю кампанию называла „выборами народного премьер-министра”. Естественно, что таковым в тяжелой борьбе с Виктором Януковичем должна была стать сама Юлия Владимировна. Несмотря на такую самоуверенность, должны признать, что у нее практически нет шансов возглавить правительство.

Во-первых, надежды лидера БЮТ набрать больше всех голосов в парламенте сегодня выглядят, мягко говоря, нереальными.

Во-вторых, «донецкая» бизнес-элита, которая густо представлена в депутатском корпусе Партии регионов, давно уже не скрывает своих «особых» чувств к экс-премьеру и ни за что не захочет вместе с ней второй раз войти в ту же реку. Прежняя река после отмены свободных экономических зон и так вымыла из авуара экспортоориентированных „донов” сотни миллионов, если не миллиарды, долларов.

В-третьих, прежние союзники Тимошенко по Майдану до сих пор не могут простить ей развала оранжевой команды, который был замешен на премьерских амбициях Юлии Владимировны.

В-четвертых, Юлия Владимировна имела неосторожность прямо заявить, что новым премьером станет представитель той силы, которая получит высший результат среди оранжевых сил. Заявление было сделано в те золотые для БЮТ времена, когда тимошенковцы шли на равных с НУ. Но после того, как западноукраинский народ пожалел отставленного общими усилием блока ТЛЯ (Тимошенко – Литвин – Янукович) Еханурова „Наша Украина” уверенно опередила прежних соратников.

По мнению аналитиков, в случае возможного компромисса между "Нашей Украиной" и Партией регионов кандидатом в премьеры может стать человек, близкий к сегодняшней власти и в то же время поддерживающий нормальные рабочие отношения с нынешней оппозицией в лице Партии регионов. Такой фигурой называют бывшего вице-премьера по вопросам ТЭК Виталия Гайдука. Высокую миссию «премьерского» мостика между НУ и “Регионами” некоторые предсказывали и Николаю Азарову, единственному из высокопоставленных должностных лиц старой власти, который отважился появиться на Майдане. Оба могли бы быть вполне проходными кандидатурами, но только по формальным признакам. При кадровых назначениях много значит „бизнес-история”. Вряд ли чиновнический корень кучмовской команды позволит и Гайдуку, и Азарову взлететь в премьерское кресло.

Луценко, Яценюк, Кинах, Порошенко Некоторые надежды на получение должности премьера питают и действующие должностные лица. Например, Юрий Луценко. Социалисты и раньше анонсировали его как вероятного кандидата в премьер-министры. Однако Луценко, как и еще одному гипотетическому соискателю портфеля премьера Арсению Яценюку, может помешать нехватка не только опыта, но и политической поддержки от наиболее влиятельных политсил. Особенно это касается нынешнего министра внутренних дел, которому “Регионы” до сих пор «шьют» дело Колесникова и которым очень недовольна Юлия Тимошенко.

За премьерское кресло могли бы побороться такие «зубры» отечественного политикума, как Анатолий Кинах и Петр Порошенко. У Кинаха богатый опыт «технического» премьерства во времена Леонида Кучмы. Но вряд ли он будет полезен в нынешней ситуации, когда от правительства ждут решительных шагов. Порошенко, который уже был кандидатом №1 на должность премьера, все силы и реноме отдал борьбе с Тимошенко за возвращение этого статуса, но свой шанс потерял.

Сергей Тигипко Существует версия, что на должность премьера будет предложена фигура, не носящая явного политического цвета. В этой связи называют фамилию Сергея Тигипко, прежнего вице-премьера, экс-руководителя избирательного штаба Виктора Януковича, который со скандалом оставил своего патрона после первого тура президентских выборов. В Интернете появилась информация, что уже состоялись конфиденциальные переговоры на тему премьерства между Тигипко и Ринатом Ахметовым. Но прежде чем позвать на премьерство такую противоречивую фигуру, парламентскому большинству придется продемонстрировать буквально чудеса политического компромисса. Во что очень мало верится.

Юрий Ехануров

Допускаем, что в поисках кандидатуры, которая бы устроила политические силы, Президент и парламентское большинство остановят выбор на том, кто уже сегодня успешно справляется с этими функциями. И.о. премьер-министра Юрий Ехануров не устает повторять, что он член команды Ющенко. Так кому же, как не ему, и в дальнейшем выполнять программу реформ самого Президента?

Несмотря на оранжевую партийную принадлежность, Ехануров остается чистым технократом, прагматиком, который руководствуется в первую очередь законами экономики. В отличие от своей предшественницы, он не грешил избыточным администрированиям и никому особенно не наступал на бизнес-мозоли. В конечном итоге, Ющенко уже не раз заявлял, что после выборов именно Юрия Ивановича будет выдвигать на пост главы правительства.

Хотя и в лучших для президента времена поддержка гаранта никому и ничего не гарантировала...