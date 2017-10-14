В центре Киева задержали мужчину за нацистское приветствие (фото, видео)
18:39, 14 октября 2017Политика
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Мужчина повторял его несколько раз.
Инцидент произошел возле памятника Шевченко \ Украинская правда
В центре Киева, где националисты собирались перед шествием в честь Дня защитника Украины, задержали мужчину за нацистское приветствие, передает Украинская правда.
Мужчину задержали за нацистское приветствие \ Украинская правда
Задержание произошло возле памятника Тарасу Шевченко после того, как неизвестный несколько раз зиганул во время выкриков "Слава нации, смерть врагам", "Украина превыше всего".
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