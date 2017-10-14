В центре Киева задержали мужчину за нацистское приветствие (фото, видео)

18:39, 14 октября 2017
Политика
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Мужчина повторял его несколько раз.

Украинская правда

В центре Киева, где националисты собирались перед шествием в честь Дня защитника Украины, задержали мужчину за нацистское приветствие, передает Украинская правда.

Украинская правда

Задержание произошло возле памятника Тарасу Шевченко после того, как неизвестный несколько раз зиганул во время выкриков "Слава нации, смерть врагам", "Украина превыше всего".

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Теги: #задержали мужчину#нацистский жест