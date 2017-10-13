Блицкриг по возвращению России в ПАСЕ провалился - Арьев

Блицкриг по возвращению делегации Российской Федерации в сессионный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы провалился. Об этом сообщил председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев в Facebook.

«Итак, итог: блицкриг-сценарий по РФ в ПАСЕ поломали совместными усилиями. Но будем очень бдительными. Спасибо украинской делегации! Опять доказали, что только совместные действия дают результат. Мы с Еленой Сотник и Григорием Логвинским вчера сражались на Общем комитете чтобы предотвратить реализацию быстрого сценария. Удалось - большинство не готовы идти навстречу российскому шантажу, что руководители СЕ в разговорах со мной признали сразу по завершении заседания. Ну а работа посла Дмитрия Кулебы - вообще выше всяких похвал», - заявил Арьев.

«В результате... на бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на РФ за неуплату взносов. Атмосфера меняется. И меняется не сама по себе, а через совместные действия и синергию украинцев в СЕ», - добавил председатель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ.

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Как сообщал УНИАН, Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 до восстановления полномочий ее делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Председательствующий на осенней сессии ПАСЕ и.о. президента ассамблеи сэр Роджер Гейл назвал беспрецедентным вызовом отказ РФ платить взносы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявляет, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.

11 октября ПАСЕ приняла резолюцию, которая может создать условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации.

В то же время, Комитет министров СЕ не поддержал создание рабочей группы для поиска механизма возвращения российской делегации в сессионный зал Парламентской ассамблеи.