Похищенным украинским пограничникам ФСБ "шьет" незаконное пересечение границы

ФСБ РФ обвинила похищенных под Брянском украинских пограничников в незаконном пересечении границы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Задержанным 3 октября за нарушение границы военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ» дела предъявлено обвинение», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о якобы задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

Прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту исчезновения двух сотрудников ГПСУ.