Сегодня украинская сторона выяснит, как двое пограничников попали в руки ФСБ

Погранично-представительская встреча между Украиной и Российской Федерацией относительно двух задержанных украинских пограничников состоится в Брянске, где произошел инцидент. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

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"Встреча будет проведена на том участке, где это произошло. Там будут только представители ГПСУ и представители пограничной службы ФСБ России. Будем обсуждать, как наши пограничники попали в руки российских пограничников. Нам интересна позиция России относительно того, каким они видят будущее этой ситуации и как они будут ее решать", - сказал он.

По его словам, украинская сторона прорабатывает основные версии произошедшего. О том, где задержанные находятся сейчас, не известно.

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга государственной границы в Сумской области. В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о якобы задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда. В свою очередь, прокуратура Сумской области 4 октября начала уголовное производство по факту исчезновения двух сотрудников ГПСУ по п.1 ч.2 ст.115 УК Украины с предварительной квалификацией - безвестное исчезновение.

4 октября российская сторона подтвердила, что ими задержаны двое граждан Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины. Но к двум украинским пограничникам, задержанным российской ФСБ, не пускают дипломатов. Украинская сторона уже обратилась за помощью к ОБСЕ и уполномоченному по правам человека.