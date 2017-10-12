Венгрии следует унять антиукраинские страсти из-за закона об образовании - НФ

Намерение провести в Будапеште акцию о т. н. "самоопределении для Закарпатья" является дерзким и недружественным актом против Украины, говорится в заявлении партии "Народный фронт".

"Политическая партия "Народный фронт" категорически осуждает разжигание в Венгрии антиукраинской истерии, поводом для которой избран новый Закон Украины "Об образовании". Тот факт, что ответом на аргументы Украины стали безосновательные обвинения и угрозы, свидетельствует о политически мотивированный характер такой реакции", - говорится в заявлении.

В связи с этим "Народный фронт" призывает правительство и конструктивные политические силы Венгрии "утолить антиукраинские страсти и остановить тех, кто прибегает к языку шантажа и угроз".

"Нашу не меньшую тревогу вызывает и то, что шовинистическая риторика, которая не раз звучит в Венгрии, касается не только Украины, но и других соседних народов. Такая политика в целом является недальновидной и глубоко ошибочна. Она нацелена против целостности всей Европы и требует осуждения со стороны европейских партнеров, которые осознают угрозу, поощрение сепаратизма и исторического реваншизма", - заявляют в партии.

Поэтому в НФ призывают всех европейских партнеров совместными силами "отрезвить тех, кто в угоду России пытается нарушить политическую стабильность в нашем регионе".

В партии убеждены, что принадлежность к европейскому дому является следствием приверженности единым ценностям и принципам, которые надо доказывать каждый день. По примеру Украины ожидаем этого от наших венгерских коллег.

"Никакие провокации не дадут радикальным силам желаемых результатов. Государство, которая остановила и удерживает агрессию России, не напугают угрозы. Политики нашего государства остаются открыты для диалога и имеют достаточно аргументов, чтобы утолить любые ненужные страсти или беспочвенные тревоги", - подытожили в "Народном фронте".