Порошенко: от "приговора" Умерову в аннексированном Крыму веет холодом советских судилищ

Президент Петр Порошенко заявляет, что от «приговора» заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову, вынесенного в аннексированом Крыму, веет холодом советских судилищ.

Читайте такжеЕвропарламент заявил о необходимости введения санкций в отношении виновных в осуждении Чийгоза, Умерова и СеменыКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Он отметил, что буквально на днях заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз получил так называемый приговор от оккупационной власти.

«Именно ему принадлежат слова о том, что в Крыму сейчас «судят тех, кто защищал законы страны, международные нормы, правила». Можно ли более точно описать ситуацию в Крыму, чем Ахтем Чийгоз в своем заключительном слове? И речь идет не только о Крыме, а о Европе как континенте силы права, а не права силы», - заметил президент.

По его словам, показательным является дело еще одного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

«Этот герой своего народа сначала ощутил на себе методы российской «карательной психиатрии». А теперь оккупационный суд приговорил его к двум годам в колонии-поселении. От этого «приговора» веет холодом советских судилищ, казалось бы, далекого прошлого», - заметил глава государства.

Порошенко отметил, что масштабы преступлений и правонарушений, совершенных оккупационными властями в Крыму, свидетельствуют о явном пренебрежении Россией, которая признана Генеральной Ассамблеей ООН государством-оккупантом, ее международно-правовыми обязательствами.

Как сообщал УНИАН, в течение месяца в оккупированном Крыму по результатам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в исправительной колонии.

22 сентября так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.