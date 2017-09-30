Не хочет "умолять своих угнетателей": Умеров не будет просить о помиловании

Один из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умеров, осужденный в анексованому Крыму, не будет обращаться к Кремлю за помилованием, несмотря на болезни, которые угрожают его жизни в связи с отбыванием срока в колонии-поселении. Об этом 29 сентября он рассказал в интервью The Guardian, передает Радио Свобода.

«Мало надежды на справедливость через официальную апелляцию, и я определенно не буду делать никаких призывов к помилованию», – сказал Умеров по телефону из своего дома в Крыму, отметив, что он не хочет «умолять своих угнетателей».

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Умеров также сказал, что не сожалеет о том, что не покинул аннексированный Крым раньше, когда у него была такая возможность. Он настаивает на том, что полуостров является его родиной.

«Даже если бы кто-то дал мне безопасный коридор, чтобы уйти сейчас, я бы не согласился», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября подконтрольный России Симферопольский районный суд признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также содержание в психиатрической лечебнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице. Кроме ишемической болезни сердца и диабета Умеров, который родился в 1957 году, страдает болезнью Паркинсона.