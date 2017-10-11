"Видродження" требует не перекладывать на местные бюджеты расходы по льготам ЖКХ

Правительство планирует переложить на местные бюджеты дополнительные расходы в 7 млрд. грн для финансирования льгот на коммунальные услуги. Соответствующие изменения Кабинет Министров предусмотрел в Бюджетом кодексе Украины.

Об этом сообщил народный депутат группы «Партия «Видродження» Василий Гуляев.

«Вместе с проектом государственного бюджета на 2018 год, Кабмин предлагает внести изменения и в Бюджетный кодекс. В частности, предусмотреть финансирование из местных бюджетов льгот гражданам на отопление, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод, оплату коммунальных услуг, содержание домов и придомовых территорий, вывоз бытового мусора. Традиционно из государственного бюджета выделялась субвенция местным бюджетам на эти цели, но сейчас правительство предлагает просто вычеркнуть эту графу из Бюджетного кодекса. Таким образом, существует риск того, что на местные бюджеты будут переложены дополнительные 7 млрд. грн расходов. Этого допустить нельзя. Финансировать социальные гарантии – это задача центральной власти. На бюджеты местных громад должны возлагаться только те расходы, решение о которых принято на местном уровне», – заявил Гуляев.

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По его словам, в связи с этим политическая сила обратится к правительству с требованием выделить специальную субвенцию для местных бюджетов для финансирования льгот ЖКХ.

«С одной стороны, власть декларирует увеличение местных бюджетов и расширение их возможностей для развития, а с другой – пытается переложить все больше затрат и ответственности на места. Таким образом, сейчас мы видим попытку Кабмина сделать местные власти виновными в неспособности защитить интересы граждан в сфере ЖКХ . Партия «Відродження» целиком и полностью разделяет опасения представителей органов местного самоуправления, которые считают, что многие территориальные громады просто не вытянут такого финансового бремени. И во время принятия бюджета мы будем требовать предоставить местным громадам субвенцию на эти цели. Передача полномочий по расходам должна осуществляться только при условии обеспечения дополнительных источников финансирования», – подчеркнул народный депутат группы «Партия «Видродження».