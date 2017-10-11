"Свободовец" и любитель дымовых шашек Левченко угодил в скандал: до 2008 года он был гражданином России

Народный депутат от ВО "Свобода" Юрий Левченко, который зажигал дымовые шашки в сессионном зале Верховной Рады, подтвердил, что в свое время имел российское гражданство. Об этом Левченко написал на своей странице в Facebook. По словам нардепа, он получил украинское гражданство в 2008 году.

"По завершению магистратуры в 2007 году, в возрасте 23 лет, я возвращаюсь в Украину и сразу начинаю процесс получения украинского гражданства и выхода из российского. Дата выхода из российского гражданства 6 мая 2008 года. В октябре 2008 года вступаю в Всеукраинское Объединение "Свобода", относительно чего никогда не жалею, найдя там верных друзей и любимую жену. При подаче документов на поступление в организацию обнародовал эту информацию", - написал Левченко.

После публикации поста Андрея Левченко журналист Андрей Дзиндзя на странице в Facebook написал свой, где выдвинул вопросы по поводу биографии Левченко, которую тот обнародовал.

По словам журналиста, указание на Кипр объясняет в этой истории много, но далеко не все.

"Например, по словам Левченко он жил на Кипре с 1992 по 2002 годы, а российское гражданство получил для того, чтобы учиться в Лондонском вузе. Но почему в таком случае он не получил кипрское гражданство, которое дает гораздо больше возможностей в этой сфере и на которое он мог свободно претендовать? И здесь уже снова возникает много вопросов: а может все потому, что Юрий солгал и не жил на Кипре с 1992, а вступил в кипрскую школу закончив 9 классов? И опять же подозрение в том почему молчат одноклассники в РФ?", - написал Дзиндзя.

Он отметил, что также вызывают сомнения мотивы приезда в Украину. Дзиндзя не понимает, как Левченко был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты на выборах 2012 года, если кандидатами в нардепы могут стать граждане, постоянно проживающие на территории Украины последние 5 лет.

"У Юры, оказывается есть квартира в Москве, там прописаны его мама и папа. Обратите внимание, что отец в базе указан без отчества и даты рождения, что можно расценивать как принадлежность к спецслужбам", - написал Дзиндзя.

Он отметил, что в "Свободе" Левченко сразу начинает работать руководителем кадрового отдела.

Ответ от депутата Юрия Левченко не заставил себя ждать. На своей официальной странице Facebook народный депутат опубликовал фотографию своего свидетельства о рождении. "Мне сообщили друзья, что слуги олигархической клептократии начинают тиражировать "сенсацию" о том, что я родился в Москве", - написал возмущенный депутат.