В МИД прокомментировали заявление о "продаже" Крыма: Украина никогда не будет торговать территорией и свободой

Министерство иностранных дел подчеркивает, что Украина никогда не будет торговать собственной территорией и свободой. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД.

"В Украине с возмущением восприняли высказывания президента (Чехии) Милоша Земана во время его выступления 10 октября на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в заявлении.

"Попытка предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии АР Крым путем «продажи» части нашей территории является абсолютно неприемлемой для современной Европы. Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора", - завили в МИД.

Читайте такжеПрезидент Чехии своими заявлениями про Крым отрабатывает деньги Кремля - Огрызко

"В условиях, когда тысячи украинцев погибли от рук российских оккупантов, десятки тысяч украинцев и крымских татар преследуются оккупационным режимом, это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом", - отмечают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

"Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой", - подчеркнули в МИД.

"Вместе с тем, в Украине высоко ценят весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи. Ярким примером этого является недавний визит делегации Сената Чешской Республики на Донбасс", - резюмировали дипломаты.

Как сообщал УНИАН, во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Земан предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

В Посольстве Чешской Республики в Украине подчеркнули, что Земан в ПАСЕ выразил личную точку зрения относительно аннексии Крыма, и посоветовали обратиться за комментарием в Офис президента Чехии.