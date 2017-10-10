В посольстве Чехии заявили, что президент в ПАСЕ выразил личную точку зрения по поводу "продажи" Крыма
Во время выступления в Страсбурге Земан предложил заплатить Украине и "узаконить" аннексию Крыма.
В Посольстве Чешской Республики в Украине отмечают, что президент Чехии Милош Земан во время выступления в ПАСЕ выразил личную точку зрения относительно аннексии Крыма. Об этом сообщил советник-посланник, пресс-секретарь посольства Чехии в Украине Давид Машек.
«Посольство зафиксировало появившуюся в СМИ информацию относительно выступления Земана в Парламентской ассамблее Совета Европы. По данным СМИ, в некоторых частях выступления речь шла о его личной точке зрения», - говорится в письменном ответе Машека.
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При этом в посольстве отметили, что «с просьбой о комментарии необходимо обратиться в пресс-службу Офиса президента Чешской Республики».
Пресс-служба Офиса Земана еще не предоставила УНИАН соответствующий комментарий.
Как сообщал УНИАН, во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Земан предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.