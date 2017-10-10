Климкин спросит у главы МИД Венгрии о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины

Министр иностранных дел Павел Климкин намерен в случае проведения встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто поставить вопрос выдачи венгерских паспортов украинским гражданам. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

Читайте такжеКлимкин ответил главе МИД Венгрии на заявление о пересмотре Соглашения об ассоциации"Подтверждаю готовность к диалогу с Венгрией на всех уровнях. Будем говорить обо всем, в т.ч. выдаче гражданам Украины венгерских паспортов, и не только...", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, по данным венгерского издания Magyar Nemzet, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался встретиться с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Закарпатской области для обсуждения языковых положений украинского образовательного закона.

9 октября глава МИД Венгрии посетил Ужгород с целью проведения встречи с руководителями организаций закарпатских венгров. При этом, учитывая, что Климкин повторил свое предложение о проведении совместного визита в Закарпатье для обсуждения образовательного закона, Сийярто заявил, что его украинский коллега опоздал с этим предложением, и с закарпатскими венграми нужно было говорить до принятия закона.

В Ужгороде Сийярто также заявил, что будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за языковых положений нового закона «Об образовании». В свою очередь, Климкин сегодня заявил, что Украина согласится на пересмотр Соглашения об ассоциации с Евросоюзом только с целью закрепления своей европейской перспективы.

29 сентября посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень анонсировал визит министра иностранных дел Украины Климкина в Будапешт на 12 октября.