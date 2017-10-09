Свидетелю по делу фирмы, принадлежащей главе транспортного комитета ВР Ярославу Дубневичу и его брату, угрожает опасность – НАБУ

Свидетелю, давшему показания по уголовному делу, в котором фигурируют должностные лица «Укрзализныци» и компания «Корпорация «КРТ», конечными бенефициарами которой являются влиятельные народные депутаты от БПП Ярослав и Богдан Дубневичи, существует реальная угроза жизни и здоровью.

Об этом сказано в материалах Национального антикоррупционного бюро Украины, направленных в начале сентября 2017 года на рассмотрение Соломенского суда Киева.

«Свидетель из-за существования опасности для жизни и здоровья обратился к детективам с заявлением о применении в отношении него мер безопасности, поскольку он опасается за свою жизнь и здоровье», - говорится в материалах дела.

На основании такого обращения детективами НАБУ принято решение об обеспечении безопасности свидетеля, давшего показания в уголовном деле, возбужденном летом 2016 года против должностных лиц «Укрзализныци» за покупку по значительно завышенным ценам опорных конструкций для мостов у фирм, принадлежащих братьям Дубневичам. Кроме предоставления охраны, детективы внесли изменения в анкетные данные свидетеля, чтобы предотвратить его идентификацию.

Одновременно детективы НАБУ направили в Соломенский суд ходатайство с просьбой провести допрос свидетеля не в зале суда, а в другом помещении с применением аппаратуры для изменения голоса. Суд полностью согласился с доводами следствия.

«Ходатайство удовлетворить. Провести допрос в судебном заседании во время досудебного расследования в уголовном производстве № 52016000000000250 от 20 июля 2016 свидетеля, к которому применены меры безопасности, предусмотренные ст.15 Закона Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве» ОСОБА_3 ИНФОРМАЦИЯ_1 с использованием технических средств из другого помещения, в том числе за пределами здания суда, или иным способом, что делает невозможным его идентификацию», - сказано в решении Соломенского суда.

В конце января 2017 года Соломенский суд разрешил доступ НАБУ к документам «Укрзализныци» для расследования закупок опорных конструкций для мостов у компании нардепов от БПП братьев Дубневичей.

В ходе предварительного расследования детективы НАБУ пришли к выводу о наличии сговора между менеджерами «Корпорации КРТ» и должностными лицами «Укрзализныци». По данным следствия, фирма Дубневичей покупала опорные конструкции для мостов у не допущенной к тендеру харьковской компании- производителя «НАН». Затем эта продукция перепродавалась железной дороге с 30% накруткой.

В итоге «Укрзализныце» только по результатам одного тендера был нанесен ущерб на 12 млн грн.

Как сообщал УНИАН, НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица «Укрзализныци» и компании братьев Дубневичей.

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В частности, больше года НАБУ проводит расследование против высокопоставленных чиновников «Укрзализныцы», которые в обход системы закупок «Прозорро» через подведомственное предприятие «"Коростенский завод железобетонных шпал" закупали продукцию по завышенным ценам у принадлежащих Дубневичам фирм, в результате чего железной дороге был нанесен ущерб на 26 млн. грн.

В начале апреля НАБУ провело обыск в офисах компаний, которые принадлежат братьям Дубневичам, однако о результатах обыска ничего неизвестно. Ранее СМИ сообщали о том, что в начале февраля обыск в работающих в нефтегазовой сфере компаниях братьев Дубневичей проводила СБУ. Тогда же появилась информация, что спецслужба расследует злоупотребления фирм Дубневичей на сумму 1 млрд. грн.

В июне Высший админсуд принял к рассмотрению жалобу управления Государственный фискальной службе во Львовской области, которая около двух лет добивается в судах внеплановой проверки «Корпорации КРТ», подозревая компанию в неправильном формировании налогового кредита на огромную сумму.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрировано ни них и членов семьи недвижимого имущества. В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал $11,5 миллионов, его жена Татьяна располагает 137,1 миллионов гривень. Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривень наличных средств.