Чемпионы по заначкам

С горем пополам, после многочисленных сбоев и ошибок, система электронного декларирования начала работать 1 сентября. Последний срок подачи декларации был вчера, 30 октября в 00.00. Таким образом у субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение в государстве, и должны были подать декларации, было на это два месяца.

Впрочем, народные депутаты и министры – а именно их декларации интересовали общественность больше всего – не спешили обнародовать свое имущество. Это и не удивительно, ведь, как оказалось, у народных избранников, которые совсем недавно порывались повысить себе зарплаты до 40 тысяч гривень в месяц, под подушкой хранятся несравнимо большие суммы. Министры, отметим, - того же поля ягоды.

Антиквариат, коллекции дорогих вин, часов, картин, огромнейшие земельные участки – это только краткий перечень того, чем владеют украинские чиновники. Уже после просмотра первых опубликованных деклараций общественности стало ясно: сотни тысяч сомнительных доходов народных избранников и чиновников – это слишком мелкий порядок цифр. Там счет идет на миллионы!

Сравнивать банковские счета с храмами (свою личную церковь задекларировал нардеп от БПП Анатолий Матвиенко) или святыми мощами (задекларировал депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой) и оценивать их денежный эквивалент мы не стали, но вот десятку миллионеров с самым внушительным кэшем «в матрасе» среди народных избранников и министров выделили.

Рейтинг выстроен с учетом конвертации всей задекларированной наличности в украинские гривни. Согласно правилам е-декларирования, политикам и чиновникам нужно отображать в своей отчетности не только личное имущество, но и, также, финансовые и прочие ресурсы членов своей семьи, поэтому мы суммировали «семейные» накопления.

10 место: Игорь Насалик (наличность в эквиваленте около 36000000 грн)

Согласно декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, наличными он хранит 890 тыс. долл. (эквивалент примерно 23 млн. гривень), 240 тыс. евро (эквивалент около 7 млн. гривень), 4,7 млн. гривень, а его жена располагает заначкой в 40 тыс. британских фунтов (около 1 млн. гривень).

Если с державной работой у Насалика не заладиться, и он не сможет решить проблему бесперебойных поставок угля и газа на украинские ТЭЦ, то зимой семья министра точно не замерзнет: таким количеством бумаги топить небольшую буржуйку можно весь отопительный сезон.

9 место: Олесь Довгий (наличность в эквиваленте около 43000000 грн)

Согласно декларации, народный депутат от группы «Воля народа» Олесь Довгий набил в матрац (или зарыл в огороде в банке, или запихал в письменный стол) 1 миллион 500 тысяч долларов США (эквивалент 38 млн. гривень), 1 миллион 773 тысячи 173 гривни, 100 тыс. евро (примерно 2,8 млн. гривень) и 35 тысяч английских фунтов (около 1 млн. гривень) наличных средств.

Обратите внимание, уже второй раз мы замечаем, что британские фунты пользуются спросом у слуг народа.

8 место: Владимир Гройсман (наличность в эквиваленте около 47000000 грн)

Глава правительства Украины задекларировал наличность 2 миллиона 380 тысяч грн, 870 тысяч долларов США (по нынешнему курсу – это около 22 млн. гривень), 460 тыс. евро (эквивалент 13 млн. гривень). Кроме того, его жена наличными хранит 1 млн. 600 тыс. грн и 372 тыс. долл. (около 9 млн. гривень).

Теперь понятней становится внезапное желание премьера резко повысить минимальную зарплату в Украине: не солидно быть столь состоятельным премьером в стране, где минималка настолько минимальна.

7 место: Игорь Кононенко (наличность в эквиваленте около 58000000 грн)

Первый замглавы фракции Блока Петра Порошенко задекларировал наличные в размере 6 миллионов 628 тысяч гривень, 928 тысяч долларов США (что примерно равно 24 млн. гривень) и 965 тысяч евро (около 27 млн. гривень).

Следует отметить, что, хотя господина Кононенко злые языки то и дело связывают с коррупционными схемами разной степени коварности, любовь к наличке и ее зарабатыванию не смогла обеспечить другу президента место даже в первой пятерке нашего рейтинга.

6 место: Виталий Хомутынник (наличность в эквиваленте около 71000000 грн)

Лидер депутатской группы «Возрождение» задекларировал 32,7 миллионов гривень, 570 тысяч долларов (что эквивалентно примерно 15 млн гривень) и 850 тысяч евро (около 24 млн. гривень) налички.

Как говорится, есть за что возрождать.

5 место: Вадим Новинский (наличность в эквиваленте около 85000000 грн)

У народного депутата парламентской фракции «Оппозиционный блок» Вадима Новинского хранится 2 миллиона 340 тысяч долларов (что примерно равно 60 млн. гривень), 780 тысяч евро (около 22 млн. гривень) и 3 миллиона гривень наличными.

Впрочем, миллионами Новинского вряд ли кого-то удивишь. Еще год назад, в октябре 2015, он занимал второе место в рейтинге самых богатых депутатов Верховной рады 2014 года (с доходом 209 млн. гривень). А любовь к наличке объясняется еще проще: как известно, именно Новинский – крупный меценат Русской православной церкви и УПЦ МП. Не кредиткой же пожертвования патриарху Кириллу заносить, в самом деле!

4 место: Александр Вилкул (наличность в эквиваленте около 89000000 грн)

Бывший глава Днепропетровской ОГА, экс-регионал, нардеп от «Оппозиционного блока», согласно декларации, хранит 612 тысяч долларов (что равно при нынешнем курсе сумме в около 15 млн. гривень), 310 тысяч евро (эквивалент 9 млн. гривень) и 300 тысяч грн собственной налички, а еще 1 миллион 820 тысяч евро (что эквивалентно 34 млн. гривень) и 1 миллион 200 тысяч долларов (около 31 млн. гривень) – запасы наличности его жены.

В мае сего года Вилкул заявлял, что выборы на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей «реально провести до конца года». Возможно, столько нала нужно именно в преддверии этих выборов – мы помним, какими методами традиционно пользовалась для привлечения избирателей политическая альма-матер Александра – Партия регионов…

3 место: Руслан Демчак (наличность в точном размере 133000000 грн)

С большим отрывом от коллег, «почетное» третье место занимает замглавы комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности ВР, депутат от «Блока Петра Порошенко» замглавы комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак. Народный избранник отложил на черный день 133 миллиона гривень наличных средств.

Отрадно, что именно замглавы комитета парламента по финансовым и банковским вопросам хранит свои скромные сбережения в гривне. Значит, за курс нашей родной валюты мы, по идее, должны быть спокойны. По идее.

2 место: Нестор Шуфрич (наличность в эквиваленте около 237000000 грн)

Народный депутат из «Оппозиционного блока», член Комитета ВР по вопросам бюджета задекларировал 4 миллиона 230 тысяч долларов (что равно примерно 108 млн гривень), 3 миллиона 750 тысяч евро (эквивалент около 104 млн гривень) и 25 миллионов гривень кэша.

Любопытно, что Нестор Иванович работал преимущественно народным депутатом, министром и оппозиционером с 1998 года. При этом, в 2011 году он же задекларировал первый крупный доход – 74,7 миллиона гривен полученного наследства. Как видим, наследством Шуфрич распорядился с умом, а политическая деятельность, чтоб там не говорили злые языки и какой-то закон, не мешает прилично зарабатывать.

1 место: Братья-депутаты Дубневичи (наличность в эквиваленте около 700000000 грн)

Пальму первенства в рейтинге любителей копить бумажные знаки в этом году завоевали депутаты от БПП Богдан и Ярослав Дубневичи – «под матрасом» у народных избранников на двоих порядка 700 миллионов гривень.

Богдан Дубневич задекларировал $11,5 миллионов (что равно примерно 293 млн. гривень) налички. Его жена Татьяна располагает еще 137,1 миллионов гривень кэша.

Уже эти сбережения делают Богдана Васильевича лидером списка собирателей нала в украинской политике (суммарно с женой – более 430 миллионов гривень). Однако, его давним компаньоном в бизнесе и политике является его брат – Ярослав. В свою очередь, Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США (что равно примерно 209 млн грн), 2 млн 780 тысяч евро (эквивалент около 77 млн. гривень) и 5 миллионов гривень наличных средств.

Похоже, понятие «Семья» в украинской политике может иметь больше смыслов, чем мы ранее думали.

0 место – народный депутат Сергей Мельничук (наличность в точном размере 1000000000000 (1 триллион) грн)

Избранный по спискам «Радикальной партии», но перебравшийся в стройные ряды «Воли народа» бывший комбат батальона «Айдар» дисквалифицирован нашим рейтингом, так как уже признал в комментарии ВВС Украина, что преувеличил свои сбережения – дескать, указал триллион гривень в своей декларации ради того, чтобы привлечь внимание к офшорам и коррупции. Правда, сколько ж у него самом деле добра скопилось, Мельничук так и не сознался.

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Уже после обнародования первых деклараций, экспертное и журналистское сообщество задалось целым рядом вопросов, в том числе – почему народные избранники хранят миллионные запасы наличных средств. Глава фракции БПП Игорь Грынив объяснил это «недоверием депутатов к банковской системе». В свою очередь, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив убежден, что дело не в недоверии к украинским банкам (ведь в таком случае деньги можно было бы держать в швейцарских учреждениях). «Этот нал – это страх. Это лучшее доказательство того, что наша элита не уверена в своем будущем. И этот нал нужен для «решения проблем», откупиться от правоохранителей, судов, бандитов, бежать в другие страны и тому подобное. Фактически, нами руководят люди, которые панически боятся, что с потерей власти они потеряют все», – пишет Андрусив.

Также, по мнению многих экспертов и комментаторов, огромные суммы задекларированной налички – это «зеленый свет» для коррупционной деятельности в будущем. Об этом, в частности, написал у себя в Facebook журналист Сергей Сидоренко: «Задекларированная несуществующая наличка – простой и законный способ легализировать будущие доходы. Ведь вы же не напишете на следующий год в графу доходов, «зарплата – получил миллион взяток». Но сможете сказать – у меня давно этот миллион был, даже в декларации есть…».

Кстати, на интересный нюанс касательно большого количества именно валютной налички обратил внимание ведущий программы «Гроши» Александр Дубинский. Журналист подчеркнул, что по решению НБУ достаточно долгое время действовало ограничение на покупку валюты. «Можно было приобрести валюту на сумму, эквивалентную 200 долларам в день или 4400 долларам в месяц. С паспортом. Например, той же замглавы НБУ Рожковой на покупку своих 370 тысяч долларов в кэше понадобилось бы 84 месяца каждодневных походов в обменные пункты», – подчеркнул Дубинский.

Так или иначе, но первый этап электронного декларирования завершился, а впереди еще много работы. Теперь, в первую очередь, Национальной агентство по предупреждению коррупции (НАПК или укр. – НАЗК) должно проанализировать и провести проверки поданных деклараций. Как известно, за неправильные данные в электронной декларации предусмотрена уголовная ответственность – два года заключения в тюрьме. В свою очередь, в Национальном антикоррупционном бюро уже заявили, что готовы оказывать методологическую помощь в работе с декларациями, однако за проверку конкретных деклараций возьмутся только после появления информации о незаконном обогащении декларантов или предоставления ими заведомо недостоверных данных. То есть, Мельничук уже точно «попал», а вот по остальным – будем надеяться, продолжение следует…

Ирина Шевченко