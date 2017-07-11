В июле истекает срок расследования НАБУ дела, в котором фигурирует фирма Дубневичей

В средине июля истекает срок расследования детективами Национального антикоррупционного бюро Украины уголовного дела, возбужденного против высокопоставленных чиновников «Укрзализныцы», действовавших в интересах ряда частных компаний, включая скандально известную фирму «Корпорация «КРТ», конечными бенефициарами которой являются народные депутаты от фракции БПП Ярослав та Богдан Дубневичи.

Об этом сказано в решении Соломенского суда Киева.

При этом в решении суда содержится информация о том, что срок продления, начатого еще 31 марта 206 года досудебного расследования в отношении высокопоставленных чиновников «Укразлизныци», продлен постановлением заместителем Генпрокурора-руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким 17 мая этого года.

В решении суда также сказано, что детективы НАБУ подозревают сразу нескольких высокопоставленных чиновников «Укразлизныци», которые, злоупотребляя своим служебными полномочиями, подписали с принадлежащим железной дороге предприятием «Коростенский завод железобетонных шпал» договор в интересах коммерческих предприятий – «Арго», «НВФ «Колия» и «Корпорация «КРТ» (конечными бенефициарами последней являются братья Дубневичи).

«На выполнение этих договоров потратили в интересах третьих лиц денежные средства ПАО "Укрзализныця" в сумме 152 млн. грн., из которых более 26 млн. грн. безвозвратно выбыло из активов ПАО "Укрзализныця", поскольку их предметом была закупка метизной продукции по ценам, которые более чем на 30% выше рыночных, чем ПАО "Укрзализныця" нанесено тяжелые последствия», - говорится в решении суда со ссылкой на результаты досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля НАБУ провело обыск в офисах компаний, которые принадлежат братьям Дубневичам, однако о результатах обыска ничего неизвестно.

Ранее СМИ сообщали о том, что в начале февраля обыск в работающих в нефтегазовой сфере компаниях братьев Дубневичей проводила СБУ. Тогда же появилась информация, что спецслужба расследует злоупотребления фирм Дубневичей на сумму 1 млрд. грн.

В июне Высший админсуд принял к рассмотрению жалобу управления Государственный фискальной службе во Львовской области, которая добивается внеплановой проверки «Корпорации КРТ», подозревая компанию в неправильном формировании налогового кредита на огромную сумму.

Однако провести внеплановую проверку сотрудники Фискальной службы не могут из-за решений судов Львовской области, которые принимают решения в пользу фирмы Дубневичей.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян неоднократно обвинял братьев Дубневичей в коррупции, указывая, что связанные с ними компании становятся победителями многомиллиардных тендеров «Укрзализныци».

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрировано ни них и членов семьи недвижимого имущества