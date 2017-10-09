Эрдоган прибыл в АП на переговоры с Порошенко и обратился к страже на украинском (фото)

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Администрацию президента Украины на переговоры с главой Украинского государства Петром Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко и его супруга Марина встречали Эрдогана и его супругу Эмине на крыльце АП на красном ковре.

Оркестр почетного караула президента исполнил государственные гимны Украины и Турции.

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Отдельно на крыльце АП выстроилась турецкая правительственная делегация в количестве 13 членов и члены украинского правительства. Порошенко и Эрдоган пожали руки членам правительства обеих стран и зашли в здание АП.

В рамках визита Эрдогана состоится шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством лидеров государств.

Также стороны обсудят пути углубления двустороннего взаимодействия на всех стратегических направлениях, вопросы международного мира и региональной безопасности.

По итогам заседания Стратегического совета планируется подписание ряда двусторонних документов.