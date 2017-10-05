Эрдоган посетит Украину с официальным визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Украину 9 октября для участия в шестом заседании Высшего стратегического совета Турция-Украина. Об этом сообщается на сайте турецкого президента.

Читайте такжеПорошенко и Эрдоган обсудили пути углубления стратегического партнерства"Двусторонние и региональные вопросы будут обсуждаться на заседании совета в Киеве, на котором будут председательствовать президент Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко", - говорится в сообщении.

Эрдоган также встретится со спикером Верховной Рады Андреем Парубием, премьер-министром Владимиром Гройсманом и представителями турецкой общины в Украине.

"Будут обсуждаться новые средства сотрудничества для дальнейшего углубления стратегических партнерских отношений с Украиной, а в этом направлении будут подписаны различные документы и протоколы. Также состоятся обмены мнениями о крымской проблеме и ситуации крымских татар", - говорится в сообщении.