Томенко решил покритиковать Тимошенко

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что в последнее время в БЮТ возросло количество тактических ошибок, и связано это с отсутствием стратегии в блоке.

Об этом он заявил в интервью "Газете по-киевски" (№80 (1480) от 5 мая).

"...в последнее время количество тактических ошибок, допущенных БЮТ, возросло. Я связываю это с отсутствием стратегии нашей силы", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, если в ближайшее время ничего не изменится "и мы будем с утра говорить одно, а вечером – крайне противоположное, наша фракция может попасть в политическую ловушку".

В то же время он подчеркнул, что сегодня ни у какой украинской политической силы нет стратегии. "Мы продолжаем быть страной одного дня. Я уже не говорю о долгосрочных программах на 5–10 лет – нужно разработать стратегию хотя бы на год и выполнить ее!", - отметил Н.ТОМЕНКО.