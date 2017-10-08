В Харькове экс-депутата Лесика выволокли из зала заседаний (видео)

Андрей Лесик, лишенный депутатских полномочий по решению Харьковского горсовета, пришёл на внеочередную сессию горсовета и занял депутатское кресло.

Мэр Харькова Геннадий Кернес попросил Лесика пересесть на места для гостей, но он отказался. Тогда Кернес потребовал сотрудников муниципальной охраны вывести Лесика из зала, передает Медиапорт.

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Силой они его вывели. Против такого поведения охраны выступили депутаты фракции "Самопомич". Кернес заявил, что Лесик не имеет полномочий, что, по его словам, подтверждено судом, и потребовал аннулировать удостоверение, которое предъявляет Лесик. Позже мэр уточнил, что оно недействительно с прошлого года.

Андрей Лесик с 2010 по 2015 был депутатом Харьковского городского совета 6-го созыва, членом «Украинского выбора» и фракции «Сильная Украина», с 2015-го — депутатом горсовета 7-го созыва, членом фракции «Видродження» и постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности. Он отстаивает идеи дружбы с Россией, часто выступает на российском телевидении.

В мае 2016 года Андрея Лесика исключили из фракции «Видродження». Во фракции объяснили, что депутат «многократно выступал и действовал вопреки решениям и позиции партии и её фракции, занимался дешёвым популизмом и самопиаром». Сам Лесик назвал исключение из «Видродження» необоснованным. На внеочередной сессии Харьковского горсовета депутата лишили полномочий.

Лесик судился с горсоветом. В конце марта Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил его апелляционную жалобу. Решение вступило в силу. В горсовете заявили о намерении обжаловать решение в кассационном порядке.

Ранее личные охранники мэра Харькова Геннадия Кернеса вынесли из зала бывшего депутата горсовета Андрея Лесика.